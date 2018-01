EUA: Massachusetts reconhece casamento gay Massachusetts tornou-se nesta segunda-feira o primeiro Estado norte-americano a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. As documentações de parceiros homossexuais solicitando a união começaram a ser recebidas de madrugada pelos funcionários de Cambridge. Marcia Hams, de 56 anos, e Susan Shephed, de 52, ambas nascidas em Cambridge, foram o primeiro casal a entregar os documentos. Elas chegaram à fila com 24 horas de antecedência. A cidade ? que abriga a universidade de Harvard e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts ? deverá receber centenas de pedidos de casais de gays e lésbicas.