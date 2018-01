EUA matam 10 e prendem 100 no Afeganistão Militares dos EUA disseram ter matado 10 supostos rebeldes e capturado mais de 100 numa operação de quatro semanas considerada a maior desde a queda do Taleban, dois anos atrás. Dois soldados afegãos também foram mortos, enquanto dois outros afegãos e dois soldados da coalizão liderada pelos EUA ficaram feridos durante a Operação Avalanche, que terminou na segunda-feira, afirmou um porta-voz militar. A operação envolveu mais de 2.000 soldados dos EUA numa área do sul e leste do Afeganistão. Foram realizadas centenas de patrulhas e buscas, que resultaram na apreensão de armas e detenções. O início da operação foi marcado pela morte de 15 crianças em duas ações contra supostos militantes. Nos dois casos, os suspeitos escaparam. A Avalanche também visava manter os militantes na defensiva durante a histórica assembléia constituinte, ou Loya Jirga, realizada na capital, Cabul, há mais de duas semanas.