EUA matam 15 rebeldes do taleban Pelo menos 15 rebeldes do Taleban morreram durante uma operação das tropas americanas na província de Helmand, no sul do Afeganistão, informou hoje o comando dos Estados Unidos em comunicado. "Uma patrulha da coalizão matou entre 15 e 20 guerrilheiros taleban no distrito de Sangin, na província de Helmand, na tarde do sábado passado", informou o comunicado. Vários homens armados com fuzis AK-47 e lançadores de granadas RPG-7 cercaram a patrulha e as tropas abriram fogo contra eles. Em Terinkot, a capital da província de Oruzgan, também ao sul do país, um suicida explodiu hoje o veículo em que estava perto de outro da coalizão dirigida pelos EUA. O terrorista morreu no ato, enquanto um soldado "estrangeiro", cuja nacionalidade é desconhecida, e um civil ficaram feridos, segundo o chefe da polícia provincial, Haji Rozi Khan. Em outro incidente, dois membros da coalizão americana ficaram feridos na explosão de uma bomba quando o comboio militar em que estavam passava pelo distrito de Maiwand, na província de Kandahar. Segundo o porta-voz da coalizão em Kandahar, o capitão Quentin Innis, os feridos, que não encontram-se em estado grave, foram transferidos ao hospital militar, no aeroporto da cidade de Kandahar, capital da província. A violência aumentou nas últimas semanas no Afeganistão, onde mais de 2 mil pessoas morreram desde o começo de 2005. Cerca de 19 mil soldados americanos estão no Afeganistão desde a queda do regime Taleban, no final de 2001.