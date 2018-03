EUA matam 20 militantes no Paquistão, dizem autoridades Um suposto avião teleguiado dos Estados Unidos disparou mísseis em uma região paquistanesa na fronteira com o Afeganistão considerada refúgio do líder paquistanês do Taliban. O ataque matou 20 militantes, disseram autoridades de inteligência. "Dois mísseis foram disparados, eles acertaram duas casas em Shakai e até 20 militantes morreram", disse uma das autoridades da inteligência paquistanesa, referindo-se a uma área que é considerada o reduto do líder paquistanês do Taliban, Baitullah Mehsud.