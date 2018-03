EUA matam 3 mulheres e 3 crianças em ação no Iraque Três mulheres e três crianças morreram durante um ataque americano em meio ao qual um suposto rebelde teria detonado um cinturão explosivo em Mossul, no norte do Iraque, informou hoje o Exército dos Estados Unidos. Por meio de um comunicado, o comando militar americano diz que suas forças foram atacadas hoje depois de terem invadido uma casa onde supostamente estaria abrigado um militante rebelde. O suspeito teria então detonado um cinturão explosivo. Segundo o comunicado americano, além das três mulheres e das três crianças, "cinco terroristas" também morreram não episódio. Não há, entretanto, detalhes com relação a como teriam ocorrido as mortes.