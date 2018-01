EUA matam oito supostos talebans no Afeganistão Um bombardeio lançado por forças da coalizão liderada pelos EUA com apoio de milícias afegãs matou oito supostos membros da milícia religiosa Taleban nas montanhas do sul do Afeganistão, informou nesta sexta-feira um porta-voz do exército americano. As baixas ocorreram em conseqüência de 14 horas de bombardeios com 16 toneladas de bombas lançados na quarta e quinta-feiras nas montanhas de Tor Ghar, perto do povoado de Spinboldak, onde milícias afegãs e forças especiais americanas encontraram um grupo de 40 supostos talebans no que parecia ser um acampamento porvisório. Um miliciano afegão morreu e outros três ficaram feridos nos combates, disse o coronel Roger King. Entre os americanos, não houve baixas. Após os bombardeios, os soldados encontraram e apreenderam metralhadoras ligeiras, material para fabricar explosivos, dois caminhões, duas motos e munições, disse King à imprensa. Veja o especial :