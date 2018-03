EUA matam por engano 9 soldados afegãos Pelo menos nove soldados afegãos morreram e três ficaram feridos em um bombardeio da aviação americana na Província de Khost, informou ontem o Ministério da Defesa do Afeganistão. Mais tarde, o comando americano divulgou um comunicado limitando-se a dizer que as forças da Coalizão "poderiam" ter matado por engano soldados do Exército afegão.