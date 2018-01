EUA matam por engano dois soldados paquistaneses Tropas norte-americanas mataram por engano dois soldados paquistaneses enquanto patrulhavam a linha de fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão, informaram militares paquistaneses. Os soldados morreram hoje depois que forças dos Estados Unidos atiraram contra o posto Imal Khel, localizado numa região tribal a cerca de 270 quilômetros ao sudoeste de Peshawar, informou um militar, sem fornecer maiores detalhes. Acredita-se que fugitivos do Taleban e da Al-Qaeda teriam se refugiado na fronteira com o Afeganistão. Tropas paquistanesas patrulham a área diariamente em busca de fugitivos, enquanto as forças norte-americanas operam ao longo da fronteira do lado afegão.