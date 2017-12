EUA, México e Canadá expressam "preocupação e compaixão" Os chefes de governo dos EUA, do Canadá e do México divulgaram um comunicado conjunto em que expressam "preocupação e compaixão" com a Argentina, mas não oferecem nenhum tipo de ajuda. "A Argentina é nossa vizinha e amiga e temos testemunhado os eventos recentes com preocupação e compaixão. Esperamos que todos os argentinos possam se unir para encontrar uma solução que leve o país de volta ao crescimento sustentável e à prosperidade?, diz o texto. ?Aplaudimos a grande força mostrada pelas instituições da Argentina nesse período e reiteramos nossa confiança na posição do país como uma das democracias líderes do Hemisfério Ocidental", acrescenta o comunicado. As informações são da Dow Jones. Leia o especial