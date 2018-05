EUA: Michelle Bachmann abandona corrida presidencial A congressista norte-americana Michelle Bachmann, do Minnesota, declarou nesta quarta-feira que abandonou a disputa para concorrer à candidatura do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos nas eleições de novembro. Bachmann ficou em um distante sexto lugar no caucus (primária) realizado ontem no Estado de Iowa pelos republicanos, vencido por Mitt Romney, ex-governador do Estado de Massachusetts. "O povo de Iowa falou com uma voz bem clara, por isso eu decidi deixar" a disputa pela vaga republicana, disse Bachmann.