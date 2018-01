EUA mostram frustração com questão consular cubana

O Departamento de Estado disse que ajudou as missões a encontrarem uma "solução viável" às suas necessidades, mas que os cubanos não perseguiram essa opção. O governo não forneceu mais detalhes.

O banco que costumava lidar com as contas de Cuba nos EUA recentemente cortou as relações com o país da América Central, o que levou o Escritório de Interesses de Cuba em Washington e a Missão Permanente de Cuba nas Nações Unidas a interromperem os serviços consulares na sexta-feira.

Em e-mail enviado a jornalistas, o Departamento de Estado negou as acusações de que as dificuldades do banco são relacionadas ao embargo de 52 anos imposto pelos EUA à ilha. O governo norte-americano disse que continuará a trabalhar para resolver a situação. Fonte: Dow Jones Newswires.