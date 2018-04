EUA movem antimísseis para proteger Havaí

O Pentágono está levando para o Havaí um número desconhecido de seus mísseis interceptadores de mísseis. Serão provavelmente Patriots PAC-3. É um aparato enorme, envolve radares e avançados recursos eletrônicos. Vai custar milhões de dólares - tudo por causa de Kim Jong-il, o líder da Coreia do Norte, e seus mísseis Taepondong-2, capazes de atingir as ilhas e as bases militares americanas no Oceano Pacífico. O anúncio foi feito pelo secretário de Defesa, Robert Gates, na quinta-feira. Segundo ele, a medida "dá substância à resolução restritiva do Conselho de Segurança da ONU sobre o programa nuclear norte-coreano". O secretário não confirmou o rastreamento de um navio cargueiro, de Pyongyang, suspeito de transportar material proibido - componentes de foguetes e eventualmente material físsil, a ser usado no programa das armas estratégicas. Gates limitou-se a dizer que as informações mais recentes confirmam que a Coreia do Norte desenvolveu "a efetiva capacidade para lançar mísseis na direção do Havaí". Cada Patriot, na versão mais recente, custa cerca de US$ 3 milhões. Os arsenais americanos acumulam perto de 9 mil unidades, todas produzidas pelo grupo Raytheon. O míssil pesa 700 quilos e leva ogivas de até 100 kg, podendo interceptar em voo foguetes a 160 km de distância e a até 24 mil metros de altitude. A velocidade é superior a 6,5 mil km/hora. Embora seja o mais provável e adequado, não é o único recurso disponível no arsenal do Pentágono. A Marinha contabiliza uma versão específica do míssil SM-3, orgânico de vários sistemas embarcados, habilitado para o emprego contra foguetes de longo alcance. No ano passado, um disparo feito pelo cruzador USS Lake Eire atingiu um satélite desativado mantido em órbita média, de, talvez, 250 km. O Patriot é usado em 12 países, todos alinhados com a política externa americana. O batismo de fogo da arma, na Guerra do Golfo de 1991, resultou na interceptação de 40 mísseis Scud e 12 Al-Abbas II, lançados pelo Iraque contra alvos em Israel e na Arábia Saudita.