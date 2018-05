EUA mudam chefia da CIA e do Pentágono

A escolha do presidente americano, Barack Obama, aponta para uma melhor conexão entre os militares e a CIA nas operações no Afeganistão e no Iraque e também em países nos quais a guerra contra grupos extremistas islâmicos não são oficiais, como o Paquistão. Autoridades do Pentágono e da Casa Branca confirmaram essas informações aos principais jornais americanos ontem, sob condição de anonimato.

Gates já havia anunciado sua retirada iminente do governo no ano passado. Ele foi o único secretário da administração de George W. Bush a permanecer na equipe de Obama, por causa das guerras em curso no Afeganistão e no Iraque.

No final de 2010, Obama mudou a chefia de gabinete e alguns assessores políticos e econômicos, mas não mexeu no Pentágono. À época, a secretária de Estado, Hillary Clinton, era cotada para substituir Gates, que já há algum tempo pretendia deixar o cargo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.