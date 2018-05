EUA mudam chefia da CIA e do Pentágono

A Casa Branca deve anunciar hoje uma reforma em sua equipe de segurança nacional. O comandante das forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão, general David Petraeus, deve se tornar diretor da CIA, a principal agência de inteligência americana. O atual chefe do órgão, Leon Panetta, deve assumir em junho o Departamento de Defesa, no lugar de Robert Gates.

A escolha do presidente americano, Barack Obama, aponta para uma melhor conexão entre os militares e a CIA nas operações no Afeganistão e no Iraque e também em países nos quais a guerra contra grupos extremistas islâmicos não são oficiais, como o Paquistão.

Autoridades do Pentágono e da Casa Branca confirmaram essas informações aos principais jornais americanos ontem, sob condição de anonimato.

Gates já havia anunciado sua retirada iminente do governo no ano passado. Ele foi o único secretário da administração de George W. Bush a permanecer na equipe de Obama, por causa das guerras em curso no Afeganistão e no Iraque.

No final de 2010, Obama mudou a chefia de gabinete e alguns assessores políticos e econômicos, mas não mexeu no Pentágono. À época, a secretária de Estado, Hillary Clinton, era cotada para substituir Gates, que já há algum tempo pretendia deixar o cargo.

A indicação de Panetta também está vinculada à decisão do governo Obama de cortar ainda mais as despesas na área militar, iniciadas por Gates em 2010. A redução dos gastos públicos é o principal desafio da Casa Branca. No governo de Bill Clinton (1993-2001), Panetta chefiou o Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca e mostrou-se hábil na negociação com o Congresso.

Gates disse ontem a assessores e alguns congressistas que deve deixar o Pentágono no dia 30 de junho, às vésperas do início da retirada das tropas do Afeganistão. Para o lugar de Petraeus, Obama deve nomear o tenente-general John Allen.

Ryan Crocker, um dos mais preparados diplomatas americanos em temas de Oriente Médio, deverá ocupar a embaixada dos EUA em Cabul. Em 2007, ele fez uma parceria de sucesso com o general Petraeus em um momento crucial na guerra do Iraque. A Casa Branca aposta na nova dupla para conduzir o período de transferência da responsabilidade pela segurança afegã ao governo de Hamid Karzai.

A diplomacia americana na região está enfraquecida desde a morte, em dezembro, do enviado especial da Casa Branca para Paquistão e Afeganistão, Richard Holbrooke.

Nos próximos meses, deve haver mais duas mudanças na cúpula militar e diplomática de Obama. O mandato de quatro anos do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o almirante Mike Mullen, acaba em setembro. O subsecretário de Estado, James B. Steinberg, também já anunciou que deve sair.