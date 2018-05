EUA mudam grade de trabalho de controladores de voo

O incidente mais recente, segundo a FAA, ocorreu na manhã de hoje, quando um controlador dormiu em uma central de monitoramento de tráfego aéreo de alta altitude em Miami. De acordo com a FAA, mais 12 controladores e dois gerentes encontravam-se no local no momento em que a pessoa adormeceu. O controlador de voo em questão foi suspenso do trabalho.

O diretor da FAA, Randy Babbitt, disse que as alterações na grade de trabalho privilegiará casos nos quais seja identificada probabilidade elevada de cansaço num prazo de 72 horas. Desde janeiro, pelo menos oito controladores de voo não resistiram ao cansaço e adormeceram durante o trabalho nos EUA. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.