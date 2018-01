EUA mudam nome de aeroporto em Bagdá Em mais um lance da guerra de propaganda, o chefe de operações do Comando Central das forças dos EUA em Catar, general Vicent Brooks, disse que o aeroporto internacional nas próximidades de Bagdá está cercado. Ele informou ainda que o nome do aeroporto foi alterado de Saddam para Bagdá. As agências internacionais dizem que o aeroporto encontra-se cercado e que as forças aliadas circulam pelas "ruas" do aeroporto em busca de resistência. Esta manhã, houve bombardeio sobre o aeroporto para ajudar as forças terrestres a ampliar o controle do aeroporto. Fontes do comando dos EUA afirmaram nesta sexta-feira que o aeroporto é grande e que havia ainda certa resistência iraquiana no local. A rede de TV BCC informou que as forças exploram uma das cercanias do aeroporto onde há uma porção de deserto e, portanto, há risco de resistência. A BBC disse ainda, citando outras fontes do comando norte-americano, que os fuzileiros-navais norte-americanos estão cercando a capital. Veja o especial :