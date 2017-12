EUA mudam regras de prisão no Afeganistão O Exército dos Estados Unidos alterou os procedimentos em suas cadeias no Afeganistão depois de uma revisão desencadeada por denúncias de abusos de prisioneiros, informaram oficiais. Apesar disso, autoridades militares americanas recusaram-se a fornecer detalhes sobre as mudanças. O general David Barno, comandante de operações dos EUA no Afeganistão, ordenou a revisão no mês passado, quando o escândalo de abusos de prisioneiros por soldados americanos no Iraque voltou a atenção para os abusos denunciados em solo afegão, inclusive a morte de três pessoas sob custódia dos EUA. O tenente coronel Tucker Mansager, porta-voz das forças americanas no Afeganistão, disse que o Exército vem agindo com base em constatações preliminares do general de brigada Charles Jacoby, subcomandante de operações no país. Ele visitou centros de detenção mantidos pelos EUA em diversas partes do Afeganistão, mas fez as recomendações antes da conclusão de um relatório sobre o assunto.