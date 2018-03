EUA mudaram de atitude em relação ao Irã, admite Rice A secretária de Estado dos Estados Unidos, Condoleezza Rice, confirmou hoje que o governo americano mudou sua postura diplomática com relação ao Irã ao decidir enviar um alto diplomata a reunião marcada para amanhã em Genebra com Saeed Jalili, negociador-chefe do programa nuclear iraniano. Além de Irã e EUA, a reunião envolverá também Alemanha, China, França, Grã-Bretanha e Rússia. "A decisão de enviar o subsecretário (William) Burns é uma afirmação da postura que estamos buscando com nossos aliados europeus já há algum tempo", declarou a chanceler americana em Washington. "Isto é, de fato, um forte sinal para todo o mundo de que falamos sério sobre diplomacia e de que continuaremos agindo seriamente quanto a isso."