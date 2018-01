EUA não acreditará em palavra iraquiana sobre armas O secretário da Ddfesa dos EUA, Donald Rumsfeld, afirmou que o governo de seu país não vai acreditar em qualquer relatório iraquiano que diga que o regime de Saddam Hussein não possui armamentos de destruição em massa. Ele não disse, porém, se os EUA vão reagir militarmente se um relatório como esse for apresentado. A ONU deu até o dia 8 de dezembro para que o Iraque revele em detalhes todos os seus programas de pesquisa e eventuais estoques de armas químicas, biológicas e nucleares. No começo deste mês, o Iraque disse que não tem mais nenhuma arma dessas categorias. Rumsfeld também disse disse que "o futuro da ONU está em jogo" com a questão do Iraque. "Ela está ou não interessada em ter suas resoluções reconhecidas e cumpridas?", indagou o secretário da Defesa. Ele não mencionou resoluções da ONU comprovadamente não cumpridas por outros países, entre eles aliados dos EUA, como Israel.