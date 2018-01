EUA não ameaçaram bombardear o Paquistão, diz ex-diplomata Washington não ameaçou bombardear o Paquistão até que o país voltasse à "idade da pedra" após o atentado de 11 de Setembro. Uma autoridade paquistanesa poderia ter distorcido a resolução americana que pressionava Islamabad por ajuda, segundo um ex-diplomata americano afirmou nesta segunda-feira. A informação é da agência de notícias Reuters. O presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, disse em entrevista, na semana passada, ao programa de TV 60 minutos que depois do 11 de Setembro os EUA ameaçaram bombardear o Paquistão se o país não colaborasse com a campanha norte-americana contra o talibã. Musharraf afirmou que, na época, o então vice-secretário de Estado, Richard Armitage, disse ao diretor da Inteligência do Paquistão para que "se preparasse para ser bombardeado. Prepare-se para voltar à Idade da Pedra". Em resposta, Armitage disse que "essa conversa nunca aconteceu. Eu lhe disse que para os americanos se tratava de uma questão de branco ou preto", explicou. "Ou o Paquistão estava conosco, ou estava contra nós. Não tenho dúvidas de que o chefe da inteligência foi bem convincente na língua que usou com o presidente Musharraf", concluiu. Na semana passada, Armitage disse na rede de TV CNN não ter feito a declaração. Nesta segunda-feira ele voltou a dizer que não ameaçou o Paquistão com o uso de força militar, e que não estava autorizado a usá-la.