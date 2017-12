EUA não comentam notícia de ações no Afeganistão O porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, recusou-se a confirmar ou a desmentir os informes de que forças especiais norte-americanas e britânicas já estão operando no território do Afeganistão. Altos funcionários dos EUA citados pela TV CNN confirmaram os informes, que saíram pela primeira vez no jornal britânico The Guardian, de que já haveria tropas norte-americanas e britânicas fazendo operações de reconhecimento dentro do Afeganistão. Fleischer também se recusou a comentar o informe, da edição de hoje do Washington Post, de que a Arábia Saudita decidiu permitir que os EUA lancem operações militares no Afeganistão a partir de seu território. No começo da semana, o governo saudita havia recusado permissão para que os ataques partissem das bases norte-americanas em seu país.