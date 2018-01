EUA não confirmam morte de Alí Químico O vice-diretor de operações do Comando Central dos Estados Unidos, no Catar, Vicent Brooks não confirma a morte de Ali Hassan al-Majid, conhecido como "Ali Químico". Brooks apenas afirmou que acredita-se que estivesse em sua casa, bombardeada no fim de semana. Brooks disse ainda que o regime de Saddam Hussein já não controla toda a cidade de Bagdá, mas que ainda há um longo caminho a ser percorrido até que se comemore a vitória. O general de brigada acrescentou que as forças do regime iraquiano ainda possuem capacidade militar limitada e são previstas novas ações de combate. Segundo ele, o regime ainda controla a região chamada Cidade de Saddam e uma área xiita, na zona norte da capital, entre outras partes de Bagdá. Brooks disse que Bagdá continua sendo o principal foco das operações. Os aliados seguem isolando as forças do regime nas proximidades de Mosul, no norte do Iraque, e algum sucesso foi obtido na expulsão de parte dos paramilitares iraquianos. Brooks afirmou também que o fogo foi controlado em um dos dois poços de petróleo que estavam em chamas no sul. Segundo Brooks, os fuzileiros navais isolaram a região oeste de Bagdá. Segundo Brooks, "nenhum achado extraordinário foi registrado" relacionado a armas de destruição em massa, mas áreas suspeitas estão sendo investigadas. Ele disse ainda não ser possível confirmar o envolvimento das forças norte-americanas no incidente ocorrido próximo à fronteira do Iraque com a Síria, onde um comboio de diplomatas russos foi atingido supostamente por fogo amigo. Ele garante que o comboio passou por uma região onde houve combate contra as forças iraquianas. Veja o especial :