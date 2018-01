EUA não confirmam pedido para que Brasil ajude no Iraque A embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Donna Hrinak, afirmou nesta terça-feira que o governo norte-americano espera aprovar uma nova resolução no Conselho de Segurança da ONU para facilitar o apoio às operações militares dos EUA no Iraque e o envio de tropas de paz por parte até mesmo de países que se mantiveram reticentes ou contrários à guerra. Ela não confirmou se os Estados Unidos farão algum pedido para o Brasil ajudar no Iraque. "Obviamente que gostaríamos de contar com o apoio militar de muitos países. Todos seriam bem-vindos", disse. Hrinak informou que o secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, se encontrará com o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, durante abertura dos trabalhos da Assembléia-Geral da ONU pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na próxima semana. Em princípio, o presidente brasileiro não terá uma reunião bilateral com o americano George W. Bush.