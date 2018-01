EUA não conseguem afastar Bustani da Opaq O diplomata brasileiro José Maurício Bustani permanece no cargo de diretor-geral da Organização para a Proscrição de Armas Químicas (Opaq, órgão da ONU), porque os Estados Unidos não conseguiram hoje aprovar uma moção de não-confiança, que resultaria no seu afastamento. Durante reunião do Conselho Executivo da entidade, em Haia, os norte-americanos reuniram apenas 17 votos contra Bustani. O necessário para a sua destituição seria o correspondente a 2/3 dos 41 membros integrantes do colegiado, o equivalente a 27 votos. A maioria dos países se absteve e apenas cinco votaram pela permanência de Bustani: Brasil, Cuba, Irã, Rússia e China. Estão previstas novas reuniões nas próximas horas e a tendência é de que os Estados Unidos continuem a ofensiva contra Bustani.