EUA não conseguem barrar tratado antitortura Os Estados Unidos falharam nesta quarta-feira na tentativa de bloquear na ONU um projeto de tratado contra a tortura que permitirá a inspeção internacional de prisões americanas, como a de Guantánamo, onde estão detidos supostos membros do Taleban e da rede terrorista Al-Qaeda. O projeto foi aprovado - por 35 votos a 8, com 10 abstenções - no Conselho Econômico e Social da ONU e agora será levado à Assembléia Geral para aprovação final.