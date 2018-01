EUA não divulgam investigação sobre morte de 9 crianças O Exército dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira que não divulgará os resultados de uma investigação sobre um ataque aéreo americano que resultou na morte de nove crianças em dezembro do ano passado no Afeganistão. O tenente coronel Bryan Hilferty, porta-voz do Exército dos EUA na base aérea de Bagram, ao norte de Cabul, limitou-se a dizer que um oficial que conduziu o inquérito concluiu que os militares americanos seguiram "adequadamente" as regras de engajamento em combate. Ele esclareceu que o inquérito foi classificado como "ultra-secreto" devido "às informações utilizadas e aos alvos envolvidos na operação". As nove crianças morreram em 6 de dezembro, quando um avião de combate A-10 despejou bombas sobre uma aldeia situada nas montanhas da província de Ghazni. Um adulto inocente também morreu e o Exército americano admitiu que o suposto membro do Taleban que seria o alvo do ataque conseguiu escapar.