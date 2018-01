EUA não encontraram armas proibidas no Iraque, diz BBC Nenhuma arma de destruição em massa foi encontrada no Iraque pelo grupo encarregado de buscar por evidências no país, disse fonte da administração Bush. O relatório do Grupo de Pesquisa Iraquiana deve ser divulgado no próximo mês, segundo fonte ouvida pela BBC. De acordo com o apresentador Andrew Neil, da BBC, o rascunho do relatório informa ser pouco provável que armas de destruição em massa tenham sido enviadas para a Síria antes do início da ofensiva americana. Não foram encontradas evidências, ainda, de laboratórios para produção de armas de destruição em massa ou sistemas para distribuição de armas. No entanto, o apresentador disse que o relatório pode apresentar programas de computadores, documentos, fotos e textos indicando que o regime de Saddam Hussein tentava desenvolver um programa de armas de destruição em massa. O Departamento de Relações Exteriores britânico evitou confirmar ou negar o relatório, assim como a CIA.