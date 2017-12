EUA não encontrarão Bin Laden, diz porta-voz do Taleban O porta-voz do Taleban, milícia que controla o Afeganistão, alertou que o país revidará a eventual retaliação dos EUA ao ataque terrorista de terça-feira ao World Trade Center e ao pentágono. "Se um país ou um grupo violar nosso país, não esqueceremos nossa vingança", disse Abdul Hai Muttmain, pelo telefone, sem esclarecer como seria essa revanche. Muttmain afirmou ainda que os EUA não poderão encontrar Osama bin Laden, que vive nas montanhas do Afeganistão sob proteção do Taleban desde 1996. "Eles nunca encontrarão um indivíduo. Eles falharão", afirmou o porta-voz. "Seus mísseis não podem encontrar um indivíduo", acrescentou. "A União Soviética destruiu esse país, mas nunca puderam atingir seus objetivos. Os EUA também falharão", disse Muttmain, referindo-se a ocupação soviética no Afeganistão entre 1979 a 1991. As informações são da Dow Jones.