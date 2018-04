EUA não enviarão tropas ao Iêmen, diz general Apesar de relatos recentes de que terroristas estão buscando refúgio no Iêmen, o chefe do Comando Conjunto Central do Exército dos Estados Unidos, general David Petraeus, afirmou à rede CNN que não serão enviadas tropas norte-americanas ao país. A entrevista deve ir ao ar neste domingo. No entanto, os Estados Unidos pretende mais do que dobrar a ajuda em dinheiro oferecida ao Iêmen para segurança, passando de US$ 70 milhões para mais de US$ 150 milhões, de acordo com o site da CNN.