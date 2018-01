EUA não estão em condições atacar Irã, diz iraniano Os Estados Unidos não estão em condições de lançar um ataque militar ao Irã porque suas Forças Armadas estão envolvidas no Iraque e no Afeganistão, disse uma importante autoridade iraniana na sexta-feira. Questionado durante visita a Moscou sobre especulações de um ataque norte-americano contra o programa nuclear do seu país, Mohammad Saeedi, subdiretor da Agência de Energia Atômica do Irã, respondeu: "Acho que a questão não é verdadeira". "Os Estados Unidos não estão em posição (em que) possam atacar o Irã", disse ele ao canal russo Vesti-24. "Achamos que os EUA deveriam resolver a situação do Iraque, e o mesmo (no) Afeganistão, e daí pensar em outras questões." Washington suspeita que o Irã esteja desenvolvendo armas nucleares. Teerã garante que seu programa atômico é voltado apenas para a geração de eletricidade com fins civis. Os EUA se dizem comprometidos com uma solução diplomática, mas não descartam o uso da força. Saeedi falou na véspera de uma conferência em Bagdá sobre a estabilização do Iraque, que terá a participação dos vizinhos do país, Irã incluído, e também de autoridades norte-americanas. "O Irã está pronto para várias opções e pronto para qualquer situação", disse Saeedi.