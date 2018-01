EUA não impuseram base antimíssil, diz ministro O chanceler argentino, Adalberto Rodriguez Chiavarini, afirmou que "é absolutamente falsa a notícia de que os Estados Unidos estariam condicionando a ajuda à Argentina à instalação de uma base antimíssil no país". Indagado pela Agência Estado, que teve confirmada a informação por uma fonte do governo, Chiavarini afirmou ser mentirosa a versão. O chanceler brasileiro Celso Lafer adiantou que a Argentina e o Brasil estão trabalhando na elaboração de um memorando de cooperação energética dentro do Mercosul, para atender principalmente às necessidades do Brasil. Lafer informou ainda que o assunto está sendo discutido com o chanceler argentino, bem como "caminhos possíveis de cooperação na área de gás". Os problemas que estão sendo discutidos em relação a esse tema dizem respeito à regulação e o envolvimento de outros países em um futuro acordo entre o Brasil e a Argentina.