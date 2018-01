EUA não invadirão outros países por enquanto, diz general O Comando Central anglo-americano informou que as Forças Armadas dos EUA excluíram, neste momento, a possibilidade de um ataque militar à Síria, ou a um dos países vizinhos do Iraque, para capturar líderes próximos a Saddam Hussein. O general Vincent Brooks lembrou que a atual operação se chama ?Liberdade Iraquiana" e as missões dos soldados são exclusivamente para libertar o país do regime de Saddam. Sem referir-se diretamente ao texto, Brooks desmentiu a notícia publicada pelo jornal The Times, segundo a qual comandantes americanos prometeram lançar um ataque de surpresa contra Saddam se descobrirem que ele está escondido em algum lugar na Síria. A proposta, que alimentaria as tensões entre Washington e Damasco, teria sido condenada por oficiais militares britânicos como uma violação da lei internacional que aumentaria a instabilidade na região. Os órgãos de inteligência britânicos e americanos não sabem se Saddam está vivo, menos ainda onde ele se encontra. Segundo The Times, uma fonte americana do Comando Central disse que, embora os soldados que estão caçando membros do regime iraquiano tenham ordem para respeitar as fronteiras com a Síria, no caso de Saddam poderia haver uma exceção. O plano foi revelado em meio a notícias vindas de Washington de que Farouk Hijazi, o ex-chefe do braço no exterior da Mukhabarat, a polícia secreta de Saddam, tinha voado para Damasco com um passaporte diplomático. Suspeita-se de que Hijazi, embaixador de Saddam na Tunísia, tenha desempenhado um papel-chave na trama para assassinar o presidente Bush, pai, quando ele visitou o Kuwait em 1993. Veja o especial :