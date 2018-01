EUA não julgarão eleições em Israel O secretário de Estado dos Estados Unidos, Colin Powell, disse hoje que o governo do presidente George W. Bush permanecerá à margem das eleições israelenses para primeiro-ministro, na terça-feira. "Não julgaremos", disse Powell em entrevista à rede ABC, assinalando que cabe ao povo israelense decidir a respeito. A Conselheira Nacional de Segurança Condoleezza Rice, em entrevista à televisão, também frisou que "este governo, assim como o resto do mundo, deve estar preparado para lidar com o primeiro-ministro israelense, sem se importar se ele será o senhor Barak ou o senhor Sharon".