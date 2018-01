EUA não pedem ao Brasil que feche Embaixada do Iraque O governo brasileiro não recebeu, até o início da noite desta quinta-feira, nenhum novo pedido dos Estados Unidos para que determine o fechamento da Embaixada do Iraque em Brasília, o congelamento de seus recursos financeiros e a expulsão dos funcionários de nível mais alto, conforme a assessoria de comunicação do Ministério das Relações Exteriores. Entretanto, o Itamaraty afirmou que a destituição do governo iraquiano imediatamente colocou a embaixada em ?compasso de espera?. Ou seja, seus diplomatas não poderão fazer gestões junto ao governo brasileiro. O pedido americano teria sido remetido a 62 países onde estão instaladas missões ou embaixadas do Iraque, conforme informou a agência France Presse (AFP) com base em declarações de fontes do Departamento de Estado dos EUA. Em meados de março, os Estados Unidos já haviam solicitado a expulsão dos diplomatas iraquianos, sem obter os resultados esperados. O Brasil foi um dos países que não a atenderam. Veja o especial :