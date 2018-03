EUA não poderão atacar Iraque a partir da Arábia Saudita Não será permitido às tropas norte-americanas lançar um ataque contra o Iraque a partir da Arábia Saudita, afirmou o embaixador saudita no Paquistão, Ali S. Awadh Asseri. "Nosso governo declarou claramente que eles (as tropas dos EUA) não participarão de um ataque contra o Iraque da Arábia Saudita", disse Asseri. "Eu penso que essa foi uma mensagem clara do meu governo", acrescentou. Asseri disse ainda que a Arábia Saudita vai acatar a decisão da ONU sobre o Iraque. "Se a ONU, toda a ONU, tomar uma decisão, então eu penso que nosso país verá isso como a decisão apropriada", disse. Os EUA têm cerca de 4.500 militares em suas bases na Arábia Saudita e um número não revelado de aviões na base aérea do Príncipe Sultão, no sul de Riad. Asseri disse que a presença militar norte-americana na Arábia Saudita faz parte da cooperação militar entre os dois países e não está relacionada com os preparativos para um possível ataque contra o Iraque.