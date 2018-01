EUA não precisam de autorização para atacar Iraque, diz secretário Os Estados Unidos "não precisam da autorização das Nações Unidas" para agir contra o Iraque, caso Bagdá viole a nova resolução do Conselho de Segurança, afirmou hoje o secretário-geral da Casa Branca, Andrew Card. Se o Iraque violar os compromissos estabelecidos ao abrigo da resolução 1.441, aprovada por unanimidade na sexta-feira, "as Nações Unidas podem se reunir e discutir, mas não precisamos da sua autorização", declarou Card, numa entrevista à cadeia de televisão "NBC". Por sua vez, o secretário de Estado americano, Colin Powell, afirmou que, se estivesse no lugar do líder iraquiano, Saddam Hussein, levaria "muito a sério" as intenções americanas. "Se eu fosse Saddam Hussein, pensava nisto com muito medo e muito a sério, e perceberia que não se tratava de uma ameaça lançada ao ar pelos Estados Unidos", disse Powell, numa entrevista à estação de televisão CBS, referindo-se aos planos militares da administração George W. Bush em caso de violação dos compromissos estabelecidos pelo Conselho de Segurança.