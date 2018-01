EUA não pretendem mandar tropas ao Sudão Os EUA não planejam enviar tropas para protegera população da região de Darfur, no Sudão, das milícias árabes que vêm devastando a área. A estratégia americana para lidar com a crise é pressionar pela aprovação, nas Nações Unidas, de sanções pesadas, incluindo um embargo de armas para as milícias janjaweed, disse o porta-voz do Departamento de Estado Adam Ereli. ?Engatamos uma marcha alta na diplomacia nas Nações Unidas para discutir uma resolução pedindo ao governo do Sudão que tome medidas reais para deter a violência?, disse Ereli. Mas o chanceler sudanês Mustafa Osman Ismail disse, em viagem à Turquia, que ameaças de sanções só prejudicarão os esforços pela paz em Darfur. ?Não precisamos de ameaças, não precisamos de sanções?, disse ele.