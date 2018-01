EUA não sabem o que fazer a respeito de plano terrorista Agentes do governo americano continuam debruçados sobre a pilha de fotografias e documentos que levou aos alertas de terrorismo emitidos nesta semana. As agências de espionagem continuam incapazes de afirmar se a informação recolhida diz respeito a um atentado já fracassado ou a um ataque futuro. As informações, recolhidas no Paquistão, levaram o governo Bush a emitir seu aviso mais específico até agora, apontando cinco prédios de organizações financeiras como alvos em potencial. No entanto, a incerteza quanto ao momento previsto para o ataque levou críticos a dizer que o governo exagerou, ou mesmo que houve manipulação do alerta com fins eleitorais.