EUA não serão ameaçados, diz Powell para Coréia do Norte O secretário de Estado dos Estados Unidos, Colin Powell, disse que as reuniões trilaterais com a Coréia do Norte e a China em Pequim foram concluídas, mas que a Coréia do Norte não deve sair com nenhuma impressão de que os EUA e seus aliados vão se intimidar e fazer concessões. Segundo Powell, a Coréia do Norte deve entender: "Nós não seremos ameaçados. Não vamos responder às ameaças". O secretário afirmou que os EUA vão "analisar os resultados do primeiro conjunto de discussões e ver o que irão fazer." Powell não fez referência a uma reportagem que afirmou que as negociações haviam sido suspensas porque a Coréia do Norte estava insistindo em promover discussões bilaterais com os EUA. Ele disse que pode haver ainda negociações bilaterais em Pequim entre a China e a Coréia do Norte, de um lado, e entre a China e os EUA, de outro, mas as negociações entre os EUA e a Coréia do Norte seriam multilaterais. Powell disse que está comprometido com uma abordagem multilateral da questão e que todas as nações da região devem cumprir seu papel.