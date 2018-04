EUA não serão bode expiatório, diz Obama

O presidente americano, Barack Obama, disse em entrevista divulgada ontem pela rede de TV CBS que fará o possível para evitar que os Estados Unidos se convertam no bode expiatório da crise interna iraniana. "Não podemos entrar nesse jogo", disse Obama. "Não devemos nos converter numa distração para o que ocorre no Irã. São os próprios iranianos os que devem se fazer escutar." A declaração de Obama é uma resposta à oposição republicana no Congresso, que o acusa de condenar apenas timidamente a violência de Teerã contra os opositores que protestam contra o resultado das eleições presidenciais do dia 12. Com a entrevista divulgada ontem, o presidente americano também quis afastar dos EUA as reclamações de ingerência e complô feitas no domingo pela chancelaria iraniana contra países europeus e a imprensa ocidental. Obama chegou a pedir que Teerã " detenha a violência e as ações injustas contra seu povo", mas o tom das críticas americanas tem sido mais moderado do que o adotado por líderes europeus. A União Europeia (UE) assumiu, em bloco, uma posição de condenação à violenta repressão dos protestos da última semana no Irã e da prisão de opositores. Na manhã de domingo, a chancelaria iraniana convocou os embaixadores europeus em Teerã para expressar sua desaprovação ao que classificou como uma ingerência indevida em seus assuntos internos. O chanceler do Irã, Manoucher Mottaki, acusou a Grã-Bretanha de infiltrar agentes de inteligência em Teerã para desestabilizar o regime. Ontem, Londres ordenou a saída de todos os parentes de diplomatas e de outros funcionários do Irã. Num gesto coordenado, os países da UE também decidiram chamar para consultas os embaixadores iranianos nas principais capitais europeias. RECUO Em Moscou, o Ministério das Relações Exteriores divulgou ontem um comunicado dizendo que "todos os assuntos ligados à eleição no Irã são assuntos exclusivamente internos". "Acreditamos que a discórdia que emergiu depois das eleições deve ser abordada em estrita conformidade com a Constituição e as leis da República Islâmica do Irã", diz o texto.