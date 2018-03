EUA não têm fórmula pronta para questão venezuelana Os Estados Unidos não têm uma fórmula pronta e trabalhará com o Brasil e os demais integrantes do grupo de apoio ao secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, César Gaviria, para ajudar a produzir o quanto antes uma solução pacífica e constitucional capaz de superar o grave impasse político na Venezuela. "O importante, no momento, é produzir logo um acordo sobre o que fazer", disse hoje à Agência Estado o subsecretário de Estado adjunto para o Hemisfério Ocidental, Thomas Shannon. Segundo ele, "as peças do quebra-cabeça são conhecidas, mas falta saber como elas se encaixarão". O diplomata americano afirmou que a solução passará pelo atendimento das preocupações dos dois lados. "Do lado do governo, as preocupações incluem o encerramento da greve e o papel dos meios de comunicação" num novo processo eleitoral constitucional. "Do lado da oposição, os temas são a segurança e eleições". Shannon, que falou sobre a crise venezuelana, hoje, na Universidade George Washington, elogiou a iniciativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de organizar um grupo de apoio aos esforços de mediação de Gaviria diante de uma platéia onde havia vários membros da oposição, que desaprovaram o envolvimento brasileiro. "O Brasil trabalhou duro para desenvolver essa idéia e desempenhou um papel especial na formação desse grupo de países, que, do nosso ponto de vista, é muito importante", disse Shannon. "Somos reconhecidos ao Brasil por ter proposto essa idéia". O alto funcionário americano disse que, com o retorno de Gaviria a Caracas, hoje, os detalhes operacionais sobre o grupo de países amigos da Venezuela começarão a ser discutidos pelos governos participantes. Além do Brasil e dos EUA, estão no grupo o México, Chile, e, como observadores, Espanha e Portugal. O governo americano evitou comentar hoje declarações do presidente Hugo Chávez, segundo as quais ele não aceitará soluções que legitime "golpistas". Embora já tenha deixando clara suas preferência por uma solução que envolva uma aceleração do calendário eleitoral para antes de agosto, quando a constituição venezuelana permite um referendo revogatório do mandato de Chávez, a administração Bush parece inclinada agora a respaldar uma solução que inclua um processo eleitoral em agosto. Essa saída conta com o respaldo do Chile, do México e do Brasil. "Não podemos esperar sete meses", disse hoje Omar Garcia-Bolívar, que dirige, em Washington, a Coordenadori Internacional Venezuelana, um dos grupos da dividida oposição a Chávez. "Em sete meses, podemos ter uma guerra civil". Mas nenhuma das alternativas propostas por ele - a renúncia imediata de Chávez ou o encurtamento do mandato presidente pela Assembléia Nacional chavista - é viável. O seminário de hoje na Universidade de Geroge Washington foi ilustrativo da crise venezuelana: chavistas e anti-chavistas passaram quase duas horas falando sobre o passado e trocando acusações, mas não apresentaram nenhuma idéia construtiva nem demonstraram qualquer disposição ao compromisso.