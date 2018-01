EUA não vão entregar acusados de estuprar filipina A Embaixada dos Estados Unidos em Manila não entregará às autoridades das Filipinas quatro militares americanos acusados de estuprar uma filipina de 22 anos em novembro passado, confirmaram hoje fontes oficiais. O ministro da Justiça, Raúl González, afirmou que a missão diplomática dos EUA avisou ao Ministério de Assuntos Exteriores que os acusados permanecerão sob sua custódia, como estipula o Acordo de Forças Visitantes, que foi assinado por Manila e Washington. Sob esse tratado, as Filipinas têm competência para processar durante um ano os militares americanos que violarem a lei do país. Eles, porém, permanecerão sob a custódia das autoridades dos EUA, a não ser que o governo filipino peça a sua entrega. A resposta americana foi dada depois que a Justiça filipina pediu por escrito à Embaixada dos EUA a entrega dos quatro soldados americanos. O Tribunal de Primeira Instância de Olongapo, cidade onde tramita a denúncia, emitiu na sexta-feira passada uma ordem de detenção contra os quatro pelo suposto estupro da jovem filipina, cuja identidade não foi divulgada. O cabo Daniel Smith é acusado de agredir a mulher no interior de uma caminhonete. Os outros três militares, Keith Silkwood, Dominic Duplantis e Chade Carpentier, são acusados por não terem tentado impedir o ato. Smith admitiu que teve relações sexuais com a mulher, mas assegurou que ela consentiu.