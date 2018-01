EUA não vão transferir todo o poder no Iraque para a ONU O secretário norte-americano de Estado, Colin Powell, reiterou nesta sexta-feira que os EUA querem trabalhar com a ONU no Iraque, mas não vão transferir todo o poder no país para a organização. "A ONU não está de fato preparada para manejá-lo", disse. Powell está em Genebra, onde se reúne neste sábado com chanceleres da França, Rússia, China e Grã-Bretanha, os outros membros permanentes do Conselho de Segurança (CS) da ONU. O encontro, mediado pelo secretário-geral da ONU, Kofi Annan, tratará do esboço de resolução apresentado pelos EUA ao CS visando a criação de uma força multinacional no Iraque.