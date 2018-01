EUA negam ataque a casamento; mortos seriam guerrilheiros Um helicóptero americano bombardeou uma casa no deserto iraquiano, perto da fronteira com a Síria, matando 40 pessoas, incluindo crianças. Militares americanos dizem que o alvo era um refúgio de guerrilheiros estrangeiros que entraram no Iraque pela Síria, mas iraquianos afirmam que o helicóptero atacou uma festa de casamento. Autoridades americanas recusaram-se a dizer se havia algum participante de uma festa de casamento entre os mortos, afirmando apenas que tropas da coalizão ?viram-se sob fogo inimigo? e que ?apoio aéreo foi providenciado?. Os soldados teriam confiscado armas, papel-moeda da Síria e do Iraque, alguns passaportes e equipamento de comunicação via satélite, segundo a nota divulgada.