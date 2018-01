EUA negam envolvimento de helicóptero em massacre de Hilla Autoridades iraquianas denunciaram que helicópteros Apache dos EUA atacaram um bairro residencial na cidade de Hilla, centro do Iraque, matando 33 pessoas e ferindo mais de 300. O Comando Central dos EUA informou que estava investigando a denúncia, mas garantiu que não existe como Apaches estarem envolvidos. Autoridades iraquianas levaram repórteres à cidade, 89 km ao sul de Bagdá, e mostraram os corpos de pessoas que teriam morrido no ataque americano. Um homem, Kazem Mohammed, disse que estava numa estrada de Nasiriya, rumando para Hilla, quando ocorreu o ataque. Ele afirmou que 11 pessoas de sua família foram mortas quando o veículo em que viajavam foi atingido. Entre os mortos estavam seus filhos, seus pais e sua mulher. No Hospital Al-Jamhouri, em Hilla, jornalistas viram vários corpos, entre eles de crianças e de um bebê de não mais do que seis meses de idade. Um porta-voz do Comando Central dos EUA em Catar, tenente Charles Owens, disse que as forças da coalizão anglo-americana descartam qualquer possibilidade de um Apache estar envolvido no incidente. Um porta-voz militar iraquiano disse hoje que forças dos EUA tentaram descer de helicópteros nos arredores de Hillah mas foram rechaçadas. Veja o especial :