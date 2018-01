EUA negam negociação com Saddam Militares norte-americanos garantiram hoje ser falsa a notícia do jornal britânico The Sunday Mirror, segundo a qual o presidente iraquiano deposto Saddam Hussein está negociando secretamente com as forças dos EUA sua saída do Iraque. O tenente-coronel William MacDonald, porta-voz da 4ª Divisão de Infantaria do Exército dos EUA, assegurou que nenhum oficial de sua unidade entrou em contato com representante Saddam, como informou o jornal.