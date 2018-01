EUA negam plano de fuga para crianças iraquianas A coalizão anglo-americana considerou prematura a abertura de um "corredor verde" para a retirada das 96 crianças internadas nos hospitais de Bagdá e Basra. A negativa foi comunicada pela Embaixada dos EUA em Moscou, segundo a agência de notícias Interfax, em resposta a um pedido feito pelo médico russo Leonid Roshal, famoso por suas ações humanitárias. Uma fonte diplomática disse a Roshal que a operação requer uma trégua, o que no momento é considerado impossível pelos comandos militares, "porque poria em maior perigo a vida das crianças e do pessoal médico". Os Estados Unidos, segundo a fonte, "têm o máximo respeito pela figura de Roshal e compartilham de sua preocupação com as crianças iraquianas". Veja o especial :