EUA negam ter americanos e britânicos presos no Iraque As tropas dos EUA no Iraque não detiveram nenhum americano ou britânico, disse o comandante das forças de coalizão nesta quinta-feira. Relatos davam conta de que, no mínimo, oito cidadãos dos Estados Unidos e Grã-Bretanha estavam presos sob suspeitas de atos de guerrilha no Iraque contra forças americanas. "Nós no momento não temos nenhum americano sob custódia em nossas prisões (no Iraque)", disse a repórteres o general Ricardo Sanchez. Ele declarou o mesmo em relação aos supostos presos britânicos. Na terça-feira, a general Janis Karpinski, comandante dos centros de detenção no Iraque, disse que oito pessoas, seis identificando-se como americanos e dois como britânicos, estavam entre os detidos sob suspeita de envolvimento em ataques contra as forças da coalizão.