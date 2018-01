EUA negam ter nomeado prefeito para Bagdá Um porta-voz dos fuzileiros navais americanos negou que militares dos Estados Unidos tenham escolhido quais iraquianos dirigiriam um governo civil no Iraque na era pós-Saddam Hussein, conforme garantem representantes da oposição iraquiana. Ontem, Muhammad Mohsen Zubeidi e o general Jaudat Obeidi, ligados ao líder opositor Ahmed Chalabi, disseram ter sido eleitos por uma assembléia de religiosos e notáveis como chefe do governo provisório iraquiano e prefeito de Bagdá, respectivamente. "Aqueles que se autoproclamaram prefeito ou algo mais não têm nenhum direito. O governo dos Estados Unidos não escolheu nenhum deles", garantiu o capitão Joe Plenzler, oficial norte-americano encarregado de assuntos públicos. "As pessoas podem se apresentar como quiserem, mas as futuras eleições serão organização pela Agência Norte-Americana de Desenvolvimento Internacional", conhecida pelas iniciais Usaid, disse Plenzler. Zubeidi prometeu hoje que seu país, atualmente sob ocupação militar anglo-americana, terá em breve um governo eleito e que será "um modelo de democracia". Veja o especial :