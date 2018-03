EUA negociam instalação de base O site Peru.21 informou ontem que o Exército americano está em negociações com as Forças Armadas do Peru para a instalação de uma base aérea no país. Edwin Donayre, chefe do Exército peruano, confirmou as reuniões bilaterais entre Washington e Lima. ''Estamos em fase de discussão'', disse Donayre. A base seria em Ayacucho, a 575 quilômetros da capital, onde militares americanos já realizam um trabalho humanitário de assistência médica à população.